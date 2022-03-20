視障者環台公益路跑 陳雅琳獻陪跑員初體驗

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）2021年歲末，視障者吳春成集結吳鎮安、古奇哲等盲人跑者和志工，靠著雙腳展開為期16天的環台公益路跑，為6家社福機構募得4000多份年菜，這趟動人旅程也被節目記錄下來。

華視今天發布新聞稿分享，「島嶼微光」主持人陳雅琳與節目攝影團隊，特別記錄報導這場極具意義的公益活動，陳雅琳更獻出自己的第一次，親身下場擔任視障陪跑員，學習如何引導、帶領視障朋友完成路跑挑戰。

陳雅琳表示，「視障陪跑一點也不簡單，手臂擺動幅度和腳步必須和視障者一致，同時還得注意路況，包括車流人潮、地面起伏，和大大小小的障礙物，很擔心沒引導好的話，會讓對方受傷。」她也從視障跑者們身上感受到滿滿的正能量，盼有更多觀眾能加入關懷公益的行列。

其中一名視障者吳鎮安全程赤腳跑步，用腳底觸覺感受台灣土地的溫度，被陳雅琳問到為何選擇赤腳跑步時，他表示，「我覺得用腳跑起來，過程中踩到水、石頭、草，我身體好像看見了台灣這個環境。」

2021年盲人環台路跑活動從12月25日耶誕節展開，一路南下，歷經北部濕冷和南部烈陽對體力的嚴酷考驗，在2021年最後一天，跑進天后張惠妹的故鄉泰安部落，並在豐年祭前一晚和卑南族人同樂，在泰安部落迎接2022年第一道曙光後，沿著東海岸一路北返。

這趟環台公益路跑最終為惠明視障者教養院、中華民國自閉症總會、匠愛家園、花蓮家扶中心、宜蘭自閉症協會、牧心智能發展中心等6個社福機構，募得新台幣400多萬元，等同於4000多份年菜。儘管過程遭遇重重困難，有人受傷、有人爭執，但沒有人放棄，最終完成這趟艱鉅的環台任務。

本集「島嶼微光」節目今晚8時將在華視新聞52台播出。（編輯：張雅淨）1110320