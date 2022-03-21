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歌詩達郵輪布局亞洲航線 莎倫娜號將首次來台

2022/3/21 12:35
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（中央社記者余曉涵台北21日電）隨著COVID-19疫苗施打，國際逐漸開放，歌詩達郵輪今天宣布啟動亞洲航線的布局規劃，看好台、日、韓多母港國際航線，旗下的莎倫娜號Costa Serena也將首次來台。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，隨著疫苗施打普及率漸漸提高，國際也逐漸鬆綁開放。歌詩達郵輪今天發出新聞稿宣布啟動亞洲航線的布局規劃，看好台、日、韓多母港國際航線，預期將為3地帶來良好的觀光經濟復甦條件。

歌詩達郵輪說，進入亞洲市場已邁入第16年，疫情前在台灣的航次及載客率都有穩定成長，除了國人熟悉以基隆為母港的航次之外，也開發高雄母港航次，為台灣觀光發展帶來多元性。

歌詩達郵輪指出，計畫調度有「眾神之船—海上的古羅馬」美名的「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」配合政府的郵輪產業及觀光復興方向，待國際郵輪航線開放，除了提供國人正宗的義式風情假期外，也有望能夠為台灣帶來高質量的日、韓觀光客。

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歌詩達莎倫娜號重達11萬4500噸，最大載客量高達3780人，整船的靈感來自於浪漫神秘的古羅馬希臘神話為主題，從眾神之神的宙斯、太陽神阿波羅、穀類女神瑟瑞斯、愛神邱比特等神話故事意象都融合在莎倫娜號的細節，無論是大堂、劇院、水療中心、酒吧、餐廳、甲板，無處都帶有濃烈的義國藝術風情，預計將帶給國人有別一般的義式海上郵輪體驗。

歌詩達郵輪說，將會協同公衛專家因應在地主管機關最新的防疫規範與條件，積極提升符合規範的船上、船下防疫整合，也配合政府規劃郵輪帶動在地觀光產業的策略，提出增聘在地工作人員。（編輯：方沛清）1110321

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