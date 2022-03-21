精神衛生法公聽會 陳時中盼社會支持走往正向循環

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（中央社記者郭建伸台北21日電）立法院今天舉行精神衛生法修法公聽會，台灣精神醫學會理事長蔡長哲認為，強制社區治療應由司法單位做第三方裁定，由公務預算支應而非健保。台灣社會心理復健協會理事長滕西華建議，強制治療可採事前同意原則。

衛生福利部長陳時中在公聽會回應，各界對強制住院治療、經費來源是健保或公務預算等意見較多，衛福部會參酌衡量，並與司法院討論；最重要的是社會支持方案，盼未來成立心理衛生社工、社區心理衛生中心，加強培育非政府組織NGO，才能走往正向循環。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行精神衛生法修法公聽會，邀請政府官員、相關專家學者、團體代表、病友與會。由於衛福部高度關注修法，衛生福利部長陳時中今天也全程出席聆聽。

蔡長哲指出，法官裁定的效力高於審查會，病人與警方較容易配合，但政院版仍明定強制社區治療由審查會審議，這作法恐怕與提升強制社區治療、補足社區精神醫療的政策背道而馳。

蔡長哲指出，精神醫學會認為強制社區治療應回歸法官保留原則，並參照國外立法，由司法單位做第三方裁定，衡平病人自主與醫療需求，並逐步形成專業的精神衛生法庭。

蔡長哲也提到，現行強制住院、強制社區治療、緊急安置費用由公務預算支付，政院版草案改為由健保支付，但強制住院等措施是國家強迫人民治療，包括監護處分、禁戒處分、傳染病強制隔離等都是公務預算支付，呼籲應維持現行公務預算支付。

滕西華指出，即便政府將資源挹注精神病人的社區支持，但社會的污名化才是關鍵。

滕西華建議，強制治療的調整措施可採納病人自主權益法的事前同意，比照國外作法，在精神病人清醒時簽署同意書，若病情嚴重到某個程度願意接受強制治療。

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台灣失序者聯盟秘書長李昀表示，自己就是精神障礙者，反對沒有與病人充分討論就決定的精神衛生法草案，他們的生活將被這部法律限制，卻沒有人在乎他們怎麼生活，「大家只想處理那個帶有問題的人，但我們不是問題，我們是受苦的人」。

李昀提到，許多人認為把精神病人關起來好好管束就好，但他很多朋友「寧願死在路邊都不要住院」，因為醫院讓人痛苦。（編輯：翟思嘉）1110321