走進日本白神山地 探訪原始山毛櫸林

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（中央社記者余曉涵台北21日電）白神山地是日本第一個被聯合國教科文組織評定登錄的世界自然遺產，這片原始山毛櫸林橫跨日本東北青森縣及秋田縣的山地，因被視為低經濟價值作物而能被完整保留。

今天是世界森林日，秋田白神觀光發出新聞稿介紹橫跨日本東北青森縣以及秋田縣的白神山地，要讓旅客在疫後可造訪這片原始山毛櫸林。

秋田白神觀光說，白神山地（Shirakami Sanchi）是日本第一個被聯合國教科文組織評定登錄的世界自然遺產，這片綿延橫跨日本東北青森縣以及秋田縣的山地憑藉著亞洲最具規模的原始山毛櫸林令人驚豔，不過令人莞爾的是，這片森林當年正因為人類視山毛櫸林為低經濟價值作物而能被完整保留，讓每年有3萬到8萬人可造訪這片森林。

秋田白神觀光指出，白神山地世界遺產登錄範圍面積廣大，多數地區都杳無人煙，也沒有道路可以抵達深處，即使是採山菜、狩獵，或是釣魚等活動也都因溪谷險峻，幾乎人類活動都被阻絕在外。

秋田白神觀光說，位於世界遺產登錄範圍邊線上的二森（1086公尺）正好因為青秋林道建設中斷的位置附近，所以相對容易到達，二森步道是白神山地山區之中相當平易近人的山岳，從登山口開始來回只需2小時，即可抵達世界遺產範圍。

秋田白神觀光指出，二森四周都是屬於世界遺產範圍內，眼前舉目所見都是廣大的山毛櫸森林，仔細看森林的樣貌會有點神似一顆一顆的花椰菜，這些山毛櫸森林自古以來幾乎都沒有任何人為的侵擾，保留原始森林的完整樣貌。

除二森步道外，秋田白神觀光說，位於秋田縣藤里町的駒之岳（1158公尺）也是觀察原始山毛櫸林與人工林山貌的絕佳步道，從登山口起登後約15分鐘，會先來到田苗代濕原，這塊濕原如果在初春到訪，融雪之中布滿白色的水芭蕉；秋天來到這裡則是紅葉交織，充滿著繽紛色彩，宛如印象派的奔放畫作。

秋田白神觀光指出，位在白神山地南部能代市的二井町自古就是河運上一個重要的集散地，過去木業發達的時代，砍伐下的樹幹都是由米代川順流而下出港。

秋田白神觀光說，這一帶河面甚是寬廣，當地的獨木舟協會定期都會舉辦獨木舟體驗活動，且這裡的獨木舟都是手工製作，每艘都是獨一無二的成品。（編輯：管中維）1110321