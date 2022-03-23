北市和平醫院染疫護理師案發展 莊人祥下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）台北市立聯醫和平院區一名發燒篩檢站護理師染疫，緊急匡列接觸者發現丈夫及孩子都確診，疫情發展受關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午將說明最新狀況以及防疫事宜。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，染疫護理師（案22178）為台北市立聯合醫院和平院區急診及發燒篩檢站護理師，曾接觸2名準備住院的美國及馬來西亞境外移入個案，前者具抗體研判為舊案，源頭較可能是馬來西亞病例。

桃機機艙清潔員（案21914）序列出爐，為Omicron的BA.1病毒株，序列沒有在國內任何一起本土群聚發現過，此序列多來自印尼、越南入境者，研判是機艙清潔員清掃機艙遭感染，將進一步定序曾清潔的航班內境外移入個案，釐清傳播途徑最新進度。

國內COVID-19疫苗持續接種，疫情指揮中心宣布，今天上午10時起將開放第28期COVID-19第3劑疫苗預約，凡是今年1月9日前完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾都符合接種資格，於3月28日至4月3日施打。

55歲以上民眾將於上午10時起開放預約、38歲至54歲民眾中午12時起開放預約，18歲至37歲民眾下午2時起開放預約，可預約至25日中午12時。

國內COVID-19疫苗接種趨緩，昨天至今天陸續有17.8萬劑、21.3萬劑的mRNA疫苗，包含莫德納及BNT疫苗屆效，雖然可供研究單位利用，但機構一次需求量頂多百瓶，其餘屆效疫苗將銷毀，相關疫苗銷毀數據也是焦點之一。（編輯：張芷瑄）1110323