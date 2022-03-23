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台南市忠孝配電變電所設備不良 4550戶停電

2022/3/23 15:31（3/23 16:11 更新）
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台電台南區營業處證實，台南東區忠孝配電變電所23日下午發生電力熔絲座設備不良，造成南區大同路2段、中華南路1段及水交社路一帶共4550戶人家停電，目前已派員緊急搶修中。（台電提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月23日
台電台南區營業處證實，台南東區忠孝配電變電所23日下午發生電力熔絲座設備不良，造成南區大同路2段、中華南路1段及水交社路一帶共4550戶人家停電，目前已派員緊急搶修中。（台電提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月23日
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（中央社記者張榮祥台南23日電）台電台南市東區忠孝配電變電所今天下午1時許發生電力熔絲座設備不良，造成南區4550戶人家停電，台電緊急搶修中，預估下午4時30分全數復電。

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台電台南區營業處表示，台南市東區忠孝配電變電所今天下午1時55分發生電力熔絲座設備不良，造成台南市南區大同路2段、中華南路1段及水交社路一帶共4550戶人家停電。

台電已緊急派員趕往現場搶修，下午2時21分2243戶人家先行復電，下午2時45分再復電2096戶人家，目前尚餘211戶停電中，預定下午4時30分復電。（編輯：謝雅竹）1110323

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