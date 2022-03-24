職業試探展26日北中南登場 助中小學生認識技職

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（中央社記者陳至中台北24日電）為了鼓勵中小學生提早認識技職教育及未來出路，「職業試探體驗常設展」26日起將於北中南3大教育館開幕，將有超過40個攤位，涵蓋15個技術型高中群科。

3月開始各大升學管道陸續展開，同時也是中小學生涯輔導的關鍵期。教育部近年鼓勵技職、科技大學走入中小學宣導，同時透過「職業試探體驗常設展」，用寓教於樂的方式，把複雜先進的技術簡化為可操作的展品和DIY活動，鼓勵家長和學生到場瞭解各行各業的發展。

教育部今天發出新聞稿指出，今年度職業試探展，將於26日、27日於國立台灣科學教育館（台北）、國立公共資訊圖書館（台中）、國立科學工藝博物館（高雄）開幕，3館有超過40個攤位的體驗活動，包括表演、手作課程、互動活動等。

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以科教館為例，由台灣科技大學策展，現場有擴充實境（AR）體驗遊戲，可以對著200吋超大螢幕扭腰擺臀加上小跑跳，手腦並用通過遊戲的層層考驗。另外還有模擬工業4.0未來工廠，可透過觸控螢幕，體會未來工廠的自動化與智慧化。

教育部表示，職業試探展開展後，除了固定的實體展外，也會與技專學校合作，不定期開設主題式科普課程、創客（Maker）手作體驗、職業達人講座，歡迎中小學預約報名。相關資訊可參考3館網站。（編輯：管中維）1110324