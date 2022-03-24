高雄確診高中採檢2413人 停課到3/28、延後新生報到

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高雄24日新增13例本土確診，高雄市長陳其邁（中）在防疫記者會表示，針對有高中生染疫，已採檢教職員工學生共計2413人，809人檢驗中，目前無確診個案。中央社記者曾以寧攝 111年3月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄今天增13人確診COVID-19，高市府說，針對學生確診高中，已採檢教職員工生2413人，全校停課到28日並延後新生報到；確診者密切接觸者共匡列250人，無新增陽性。

高雄市政府今天宣布，新增13人確診COVID-19，為化工廠職場群聚案，有同職場11人，衍生2名家人感染，其中1人為高中學生。

高雄市長陳其邁下午再次召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，針對有高中生染疫，已採檢教職員工學生共計2413人，809人檢驗中，目前無確診個案，預計今天傍晚所有採檢報告都會出爐；確診學生就讀班級的前一班和後一班都已列為第一波優先採檢，115人都是陰性。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎並公布其他確診者密切接觸者採檢情形，目前職場所有同事都已匡列採檢，連同密切接觸者、家人都有匡列到第2圈，共250人。其中職場接觸者的家人共133人陰性，其餘第3圈社區接觸者中，則有34人陰性、24人檢驗中。

教育局長謝文斌也說，有同學確診的學校到上午11時多已全部採檢完相關人員，目前除確診學生外，沒有發現感染案例。教育局並成立關懷中心，請教育人員關心被隔離同學，也召開說明會對家長說明整體防疫安排，學校也即日起預防性停課3天，若無相關症狀，預計下週一（28日）復課，並會進行第2次採檢。

謝文斌並表示，停課、隔離期間會啟動線上學習，讓同學停課不停學。此外，該校原本有安排國一新生要到學校報到，也調整到29日辦理，或改以線上或電話等方式報到。

衛生局並公布新增確診者足跡，案22455曾在18日搭台鐵從台南到高雄，19、21、22、23日也曾搭台鐵從大橋到高雄，18、19、21、22日也曾從高雄搭台鐵到台南。

衛生局也說，因應前鎮區化工廠職場群聚，今、明2天在附近的前鎮仁愛公園設立社區篩檢站，加強社區監測；此外在確診者足跡附近的文府路Ubike站也設有篩檢站，因為有部分據點實聯制沒有落實，請有呼吸道症狀、足跡重疊的民眾可以前往採檢。

衛生局並表示，13名確診者當中有3人打過2劑疫苗、10人打了3劑疫苗；其中打3劑疫苗者，感染症狀都非常輕、甚至無症狀，呼籲民眾提高警覺、盡快打疫苗。（編輯：黃世雅）1110324

（高雄市政府提供）