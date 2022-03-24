內需就業市場熱絡 餐飲業求才達1.2萬人

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）隨COVID-19疫苗接種人口涵蓋率攀升及防疫管制逐步鬆綁，內需服務業就業市場漸趨熱絡，根據統計，餐飲業2月求才人數達1.2萬人，創從民國97年以來同期求才人數最高紀錄。

主計總處今天發布2月失業率為3.65%，較今年1月微幅上升0.04個百分點，主因為春節後轉職與部分臨時性工作結束所致；經季節調整後的失業率則為3.67%，較1月減少0.03個百分點。

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，2月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5.2萬人，較上月減少8.13%，新登記求才人數總計10.2萬人，較上月減少0.92%，平均每名求職者有1.95個工作機會（即求供倍數為1.95倍）。

發展署今天發布新聞稿指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打覆蓋率提高以及防疫管制措施逐步鬆綁迎來商機，內需服務業就業市場漸趨熱絡，促使餐飲業積極招募人才。

根據數據，2月「餐飲業」的新登記求才人數1.2萬人，相較於上月成長10.55%，也較上年同月成長28.35%，創下自97年以來，同期求才人數最高紀錄，釋出的職缺中以「其他餐飲服務人員」、「食品烹調助手」為最多，合計占「餐飲業」總求才人數近7成。

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發展署也表示，包含瓦城泰統集團、貳樓餐飲股份有限公司、王品集團、鼎泰豐，分別都透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以餐飲服務及接待員、儲備幹部為主，其中鼎泰豐的餐飲服務及接待員薪資最高可達44K，瓦城泰統集團的儲備幹部薪資最高可達60K，對餐飲業有興趣的民眾，歡迎把握機會投遞履歷。

發展署也表示，因應疫情趨緩與年後轉職潮，全國各地就業中心辦理的徵才活動持續展開，民眾如果需要更多職缺資訊及線上服務資源，都可以上台灣就業通網站查詢，或可撥打免付費客服專線0800-777-888，將有專人提供協助。（編輯：陳政偉）1110324