強化遠洋漁船安全、勞權 AIT與政院力促裝設WiFi

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）為讓遠洋漁業漁船使用WiFi，以強化安全、勞權，美國在台協會副處長柯傑民今天表示，提供獎金徵求方案克服技術、經費問題。行政院政務委員羅秉成說，擬補助高風險漁船先裝設。

由美國在台協會（AIT）主辦的「台灣遠洋漁業發展暨外籍漁工勞動環境」座談會科技場閉幕儀式今天在台北舉行，閉幕儀式進行時，柯傑民做出以上表示。

柯傑民指出，美國對最近有關台灣漁船上可能發生施虐的報導有所關注，但是並非只針對台灣漁業部門，美國原本就運用各種工具，廣泛性在全球打擊美國供應鏈中的強迫勞動情形。

這些工具包含美國海關暨邊境保護局會發出暫扣令、美國國務院發表年度人口販運研究報告、美國勞動部每2年發布1次童工及強迫勞動製品清單，以及世界貿易組織（WTO）和其他多邊機構進行中的各項研議等。

他並說，AIT除了跟農委會漁業署舉辦有關台灣遠洋漁業發展及外籍漁工勞動條件議題的系列座談會，為讓這些漁船強化科技運用，也就是使用WiFi，以便海上作業時能隨時與外界聯繫，藉此強化安全、勞權，已跟漁業署、台灣微軟及資策會合作，正式徵求科技方案提案（4月18日截止），獎助金新台幣30萬到80萬元不等。

與會業者相宇企業有限公司董事長周相宇受訪時說，目前船隻已有裝設的低軌衛星通訊設備約新台幣25萬元，再加裝高軌衛星通訊設備約60萬到70萬元，則每月通訊費可減至2000美元（約合新台幣5萬7000餘元），讓船上所有人都能使用只傳輸文字的WiFi功能，以便緊急聯繫、跟家人通訊。

周相宇並說，歐、美漁船多有WiFi通訊設備，否則當地人不肯上船工作。豐群水產公司補充，歐、美多是沿近海漁業漁船，跟台灣有上千艘遠洋漁業漁船不同，且漁船資本額也不同，須花上百萬元，在台灣難推行。

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為漁業署設計24小時漁業監控中心系統的海洋大學副教授許為元也說，此費用對台灣遠洋漁船來說不太可行，技術關鍵還是卡在使用衛星通訊費用高，AIT也希望他提出方案參與徵件，正在思考如何運用技術克服。

行政院政務委員羅秉成則說，目前有少數船東有限定時間分享船員使用WiFi，主因是通訊費用昂貴，政府擬對高風險漁船提出補助，先行裝設。漁業署副署長林國平補充，高風險是指曾被檢舉可能涉及勞動人權事件的船隻，而漁業署也會鼓勵船東主動裝設。（編輯：陳政偉）1110324