高雄化工廠群聚後續 陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、張茗喧台北25日電）高雄化工廠發生COVID-19群聚造成13人染疫；專家決議兒童基礎劑與青少年追加劑皆暫不施打，但開放青少年第1、2劑可打莫德納疫苗，指揮中心指揮官陳時中下午說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨穩，但仍有零星傳播鏈延燒。

中央流行疫情指揮中心昨天公布，高雄某化工廠發生COVID-19群聚事件，已有13人確診，其中11人為化工廠員工，確診員工最早17日就有症狀，目前正加緊疫調圍堵疫情。

此外，兒童與青少年疫苗接種規劃備受關注，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天下午召開專家會議，決議5至11歲兒童基礎劑與12至17歲青少年追加劑皆暫不施打，將待有數據證實安全性後再討論。

不過，12至17歲青少年除原本的輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗外，第1、2劑也可接種莫德納（Moderna）疫苗，且兩種mRNA疫苗可混打。

陳時中昨天也證實採購200多萬劑諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，衛福部食品藥物管理署正審查緊急使用授權（EUA），到貨時間、劑量尚未確定，將用於18歲以上第1、2劑基礎劑與追加第3劑，與現行疫苗相同。

最新疫情與疫苗情況，陳時中將於下午2時召開疫情記者會說明。（編輯：管中維）1110325