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新北樹林科技廠移工確診 廠區周邊全面清消

2022/3/25 11:52（3/25 12:06 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市樹林區某科技公司移工確診，市府今天表示，已經在廠區周邊200公尺、樹林公共區域全面消毒，廠區內由業者負責消消。衛生局正視疫調結果，與業者協商是否擴大集中採檢。

新北市長侯友宜今天上午接受媒體聯訪表示，樹林區科技公司廠房，昨天有外籍移工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），連夜在移工宿舍與工作場所擴大匡列採檢，有9名移工為PCR陽性；工廠全面停工、清消，未來隨疫情變化隨時掌握並採檢。

衛生局表示，先針對同宿舍移工及同工作區域接觸者，已採檢208人；這家科技公司廠區很大，今天全面停工，並與公司聯繫研商是否集中採檢，或由公司安排員工至醫院採檢。今天下午會針對疫情公開說明。

市府環保局說，接獲案件通報後，會針對確診個案足跡及住家地執行公共環境消毒作業。樹林區某科技公司的移工確診案，今天上午針對廠區周邊200公尺及移工移動的足跡，完成公共環境消毒作業。

環保局表示，每週針對捷運、火車、公車、觀光景點、百貨公司、電影院、商圈及公務機關、市場，都會環境消毒。（編輯：張芷瑄）1110325

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