政大徵才月124家企業參與 65%有招外國學生

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政治大學「徵才月」25日起正式登場，活動以「勇者物語」為主題，將求職過程比喻為探索與冒險的旅程，必須在重重關卡中過關斬將，一共有124家企業參與。（政大提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）政治大學「徵才月」今天登場，共有124家企業參與，今年高達65%企業對外國學生開出職缺，政大也透過職涯講座、媒合會等方式，協助僑外生在台覓職。

政大發出新聞稿指出，「徵才月」正式登場，以「勇者物語」為主題，將求職過程比喻為探索與冒險的旅程，必須在重重關卡中過關斬將。

隨著COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情緩和，後疫情時代的到來，使今年各大專校園徵才都比過去兩年熱絡許多。政大校方表示，今年徵才規模是數年之最，產業橫跨金融、媒體、食品、會計、資訊、零售、文教、公部門、非營利組織等多元領域。

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政大學務長郭秋雯表示，政大重視跨領域學習，學生普遍具備不錯的外語能力，不僅在專業領域深耕，也能成為T型人才，在各界歷年評比中，都獲得好評，尤其是人文、法學、商業類別人才更是企業最愛。

政大也是國內僑外生人數較多的學校，國際合作事務處鼓勵畢業後在台就業，據統計，今年高達65%的企業，有對外國學生開出職缺。政大後續也會透過職涯講座等方式，邀請外商人資主管提供一對一履歷修改、模擬面試等服務，並組團參訪國內企業，協助外國學生瞭解台灣的工作環境。（編輯：管中維）1110325