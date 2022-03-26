樹林科技廠群聚擴大 暫不開設前進指揮所

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（中央社記者張茗喧台北26日電）新北樹林科技廠再增10人染疫，指揮中心指揮官陳時中今天表示，新北市疫調匡列速度快，還沒有開設前進指揮所的必要，儘管境外移入病例大增，也因妥善分流，醫療量能都足夠。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍有零星傳播鏈延燒中，新北市衛生局上午證實，樹林科技廠群聚疫情擴大，再增10人染疫。

衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午出席病人自主研究中心舉辦的新書發表會，會後接受媒體聯訪時表示，對於樹林群聚，他還沒掌握到最新數據，確切染疫人數以指揮中心下午公布的數字為主。

因應樹林科技廠群聚，指揮中心是否派醫福會執行長王必勝設立前進指揮所，受到關注。陳時中說，目前沒這必要，新北市府做得蠻好的，相信會很快把疫情控制在一定程度，也呼籲染疫高風險族群如高齡長者等對象，應盡快施打疫苗，避免和不特定的人接觸。

本土群聚擴大，是否增加影響邊境解封或入境檢疫天數縮短規劃，陳時中指出，目前沒有訂定解封時間表，3月7日入境檢疫天數從14天縮短至10天後，第1批入境者已經在3月17日完成檢疫，隨後觀察1個月，比較能看出疫情變化。

陳時中說，最近境外移入病例雖然多很多，但由於有輕症分流措施，昨天89名落地採檢陽性者只有4人送到醫院，其餘都送進集中檢疫所，看來國內醫療量能都足以因應。

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基隆市發生警察群聚，一名染疫警察24日晚上曾接觸基隆市長林右昌，因此林右昌自主居家隔離3天，被外界質疑是否因特權才不用隔離10天。

陳時中指出，根據第一時間接收到的狀況，林右昌不算是密切接觸者，但因此案背景稍微複雜，因此林右昌比照學校預防性停課的模式，先預防性自主隔離3天，等到周邊疫調清楚、二採結果出爐後，狀況會更明朗。（編輯：管中維）1110326