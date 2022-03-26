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濃霧台金航班全取消 影響4000旅客

2022/3/26 20:48（3/26 21:01 更新）
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金門航空站表示，受濃霧影響，26日原訂到站28班次、離站28班次的飛機全數取消，受影響旅客近4000人次。中央社記者黃慧敏攝 111年3月26日
金門航空站表示，受濃霧影響，26日原訂到站28班次、離站28班次的飛機全數取消，受影響旅客近4000人次。中央社記者黃慧敏攝 111年3月26日
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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門航空站晚上表示，受濃霧影響，今天原訂到站28班次、離站28班次全數取消，受影響行程旅客近4000人次。已協請立榮及華信航空明天視需求加開航班疏運旅客。

航空站發布新聞稿表示，今天一整天金門為濃霧籠罩，全天航班取消，共取消28班次。其中，金門-台中10班次、金門-台北9班次、金門-高雄7班次、金門-台南2班次。

航空站主任洪念慈表示，估計受影響往返金台旅客約4000人。航站已協請立榮、華信航空明天視需求加開航班疏運旅客，並由航空公司協助旅客續訂明天機位。

此外，立委陳玉珍辦公室發布新聞稿表示，經爭取明天立榮、華信將加開金門往返台北、台中加班機；高雄航班還在爭取中。（編輯：孫承武）1110326

金門航空站表示，26日一整天金門為濃霧籠罩，全天航班皆取消，受影響旅客近4000人次；已協請立榮及華信航空27日視需求加開航班疏運。中央社記者黃慧敏攝 111年3月26日
金門航空站表示，26日一整天金門為濃霧籠罩，全天航班皆取消，受影響旅客近4000人次；已協請立榮及華信航空27日視需求加開航班疏運。中央社記者黃慧敏攝 111年3月26日
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