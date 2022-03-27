早安世界》本土增21例半數在新北 基隆長照及醫療機構停止探病7天

本土增21例半數在新北 基隆長照及醫療機構停止探病至4/1

國內26日新增21例本土病例，包括全球傳動樹林廠增10例確診及1名足跡相關確診者，目前尚無復工時間表。另外，三重一名女業務員因陪病需求採檢發現為陽性反應，且病毒量偏高，感染源待釐清。基隆的警察群聚再增5人確診，他們都曾到市內銀河小吃店用餐。基隆市政府表示，25、26兩日新增確診中有7例與這家兼營卡拉OK的小吃店有關，除要求這類店家暫休3天，市府並設快篩站鼓勵有疑慮的民眾採檢，晚間更宣布長照及醫療機構即日起停止探病7天，至4月1日止。高雄化工廠群聚新增4人染疫，都是已匡列隔離對象，且社區採檢站共已採檢5936人，無陽性個案，評估社區風險穩定控制中。（看完整報導）

俄軍基輔圍城不進反退 聲稱作戰目標為「解放」烏東頓巴斯地區

入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊對首都基輔的攻勢不但沒有進展，近日並出現往東撤退的情況，俄羅斯軍方25日聲稱大致完成在烏克蘭的第一階段軍事行動，現在要將焦點放在全面「解放」烏克蘭東部分離主義者掌控的頓巴斯地區。美方評估，俄羅斯正將重心轉往頓巴斯，而非基輔，可能是為了創造談判的籌碼，並切斷東部烏克蘭政府軍與其他地方的聯繫。（看完整報導）

法國將與希臘等國展開人道救援 自馬立波撤出受困者

法國總統馬克宏25日宣布，法國將與土耳其和希臘聯手展開「人道救援行動」，從遭到俄軍圍攻的烏克蘭東南部城市馬立波撤出民眾。馬克宏將在48至72小時內與俄羅斯總統蒲亭展開新的討論，以敲定細節並確定執行方式。另外，烏克蘭總統澤倫斯基在歐洲聯盟峰會中點名匈牙利立場親俄、呼籲該國選邊站，但匈牙利總理奧班以「違反國家利益」為由回絕。（看完整報導）

今年超額儲蓄將破3.5兆元創新高 學者：閒置資金宜妥善引導

根據行政院主計總處最新預測，超額儲蓄今年預料將持續增加至新台幣3.58兆元，創下歷史新高，意味閒置資金氾濫的情況更為嚴重。東吳大學講座教授許嘉棟表示，近幾年台商挾帶大筆資金回流，帶動相關經濟數據表現亮眼，但不可否認，這些資金進來後未完全投入實體投資，有部分流向房地產。中央大學經濟系教授邱俊榮表示，要解決閒置資金過多的問題，除了引導資金流向實體投資，貨幣政策也是重要工具。隨著央行啟動升息，未來閒置資金氾濫的情況或許會好一點，但跨出第一步後，接下來如何持續從市場收回資金更顯關鍵。（看完整報導）

中國培訓教師灌輸對俄烏戰爭立場 要求對學生做「思想引導」

中國山東、浙江和陝西多省近日要求大專院校至小學的思想政治課教師接受培訓，以把握俄烏戰爭的立場口徑，並做好學生的思想引導工作。培訓課程指戰事是在西方冷戰思維下，北約東擴所致。俄烏戰爭爆發至今超過一個月，中國表面上宣稱中立，實質上是不願站在譴責俄羅斯侵略的主流，並暗示戰爭的責任在美國與西方國家。但隨戰事延長，中國網路上出現對當局立場的質疑聲浪，體制內學者蘇小玲更撰文痛批，中國輿論捧俄貶烏是隔岸觀火、以此取樂的變態心理。（看完整報導）

東方航空墜機132人全部罹難 中國當局嚴控媒體採訪

中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，搜救工作已步入第6天，中國當局26日晚間宣布，機上123名乘客和9名機組人員已全部罹難。據香港南華早報報導，中國當局在事故發生後嚴格監控相關消息，向每個失聯乘員的家庭指派3人為1單位的特殊任務編組提供協助，同時也「嚴防鬧事」，甚至嚴控媒體的採訪與發稿尺度。（看完整報導）

嚴格防疫逼外商出走 香港恐漸失金融中心地位

香港COVID-19疫情嚴峻，嚴格防疫策略逼走外商。香港歐洲商會調查，近5成外商確定或正在規劃搬離香港。行政會議召集人陳智思認為，一些在香港設立亞太區總部的跨國企業，因疫情、檢疫安排遷離香港，搬回來的機會不大，但主要業務在大中華的公司仍有機會重返香港，香港能否保持國際金融中心地位要視後續事態發展。（看完整報導）

南極洲熱浪效應 1200平方公里冰架完全崩落

科學家表示，在南極地區出現一段時期的極端高溫後，1200平方公里的康格冰架在3月15日左右完全坍塌。美國明尼蘇達大學冰河學家奈夫表示，3月熱浪造成南極洲東部的溫度比正常情況高出約攝氏40度，而熱浪與「大氣河流」現象有關。冰架是與大陸相連、永久漂浮的冰體，能阻止陸地上的雪和冰流入海洋。若冰架崩塌，雪和冰入海融化，海平面就會上升。（看完整報導）

比自強快比莒光便宜 這班列車到台東票隨買隨有

去年4月上路的EMU900型電聯車從去年底開始從彰化經南迴線到台東，這班區間車跑得比部分自強號快、車資比莒光號便宜，且隨買隨有票，除此之外還有許多亮點，包括首次引進的「微笑頭燈」、「亮綠色腰身帶」、「好孕到專屬座位」、「最新直立式自行車架 （人車同行）」、「室內LED燈隨環境自動調節」等多項創新服務。（看完整報導）

影片／張育成滿貫砲震撼巨人主場 隨隊主播預測本季15轟

台灣棒球好手張育成25日在美國職棒大聯盟的春訓熱身賽火力爆發，客場出戰舊金山巨人，敲出2支安打，包括4分打點的滿壘全壘打。張育成接受中央社訪問時，談到今年春訓重點在調整下半身在打擊時動作，主要是提早準備，讓揮擊動作更完整。克里夫蘭守護者隨隊主播諾特受訪時，預言今年將是張育成火力大爆發的一年，全壘打數可望從去年的9支增加到15支。他說：「我們將會見識到張育成真正的實力。」（看完整報導）