白天氣溫回升水氣減少 天氣轉穩定

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（中央社台北29日電）中央氣象局表示，今天清晨仍受東北季風及華南雲雨區影響，中部以北地區濕冷，降雨機率高，清晨低溫中部以北及宜蘭為15至17度，花東及南部約19至22度，感受仍較涼；不過白天開始東北季風逐漸減弱，氣溫回升，水氣也逐漸減少。

整體降雨明顯減緩，剩下基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，山區有零星降雨，而整個西半部平地轉為多雲、較穩定的天氣；氣溫方面也明顯回升，白天中部以北、東半部高溫預估為25至27度，南部高溫可以來到28至30度，感受溫暖偏熱。

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今天風力稍減，不過桃園至嘉義、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門仍易有較強陣風；東半部（含蘭嶼、綠島）沿海易有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全；另外，晚起西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天清晨東北季風及華南雲雨區東移影響，竹苗以北降雨機率大，空氣品質普遍佳，白天東北季風減弱，南部位於弱風區，稍易累積污染物；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1110329