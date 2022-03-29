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疫情117/300

竹北安興國小女童染疫 醫護下午進駐擴大採檢

2022/3/29 11:49（3/29 14:21 更新）
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大潭電廠新豐宿舍群聚案中，一名確診者的8歲女兒28日採檢從陰轉陽，新竹縣衛生局啟動疫調，醫護人員將進駐校園，擴大回溯採檢。女童就讀的竹北市安興國小，校方也已完成校園消毒作業。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月29日
大潭電廠新豐宿舍群聚案中，一名確診者的8歲女兒28日採檢從陰轉陽，新竹縣衛生局啟動疫調，醫護人員將進駐校園，擴大回溯採檢。女童就讀的竹北市安興國小，校方也已完成校園消毒作業。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月29日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）大潭電廠新豐宿舍群聚案中，1名確診者的8歲女兒昨天採檢從陰轉陽，新竹縣衛生局啟動疫調，醫護人員今天下午將進駐校園，擴大回溯採檢。

新竹縣政府提供新聞資料指出，這名女童就讀竹北市安興國小，日前2次PCR採檢均陰性，昨天採檢轉為陽性，目前包含女童所就讀班級、課後照顧班及補習班安親班在內，停課至4月4日，4月6日復課（4月5日清明節不上課），校外活動一律暫停。

新竹縣衛生局指出，目前初步匡列女學生班級、課後照顧班及補習班安親班等接觸者共學生72人、教師15人，疫調持續進行中。醫護人員下午4時半進駐校園擴大採檢。

另外，衛生局表示，新竹縣1所私立高中進修部，有學生因家長確診而居家隔離中，學生昨天即未到校，這名學生所屬班級今天進行預防性停課1天。（編輯：方沛清）1110329

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