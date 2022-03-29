基隆增6例 二分局長疑攙扶酒醉小隊長染疫

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基隆市29日新增6例確診，市長林右昌藉視訊會議說明疫情，並指出28日共篩檢3657人，其中2668人是台灣海洋大學學生，有2例陽性皆為外籍生，1例疫情指揮中心判定是境外移入，1例正在釐清；全市已增設8處篩檢站，呼籲民眾若有疑似症狀，趕快前往篩檢站篩檢，阻斷病毒傳播鏈。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月29日

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市今天新增6例確診，其中市警局第2分局長染疫，市長林右昌說，分局長應該不是在警局表揚餐會感染，研判指標個案小隊長續攤後酒醉回到警局，分局長攙扶小隊長時染疫。

林右昌藉視訊會議說明案例表示，今天中央流行疫情指揮中心公布9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案與基隆相關，但在基隆境內有6例，其中案23089是房仲業者，個案曾到銀河小吃店消費，妻子與孩子也確診。

第4例是基隆市警察局第2分局長（案23088）；第5例是名計程車司機（案23068）因與確診者接觸，主動篩檢後確診；第6例也是房仲業者（案23126），因案23089染疫，公司要求所有員工篩檢，個案快篩陽性後衛生局安排採檢確診。

林右昌說，經疫調後，第2警分局長（案23088）應該不是在警察局24日舉辦的表揚餐會受到感染，因為這名分局長不喝酒，餐會當天也坐在位置上沒有移動。

餐會結束後，指標個案偵查隊小隊長到另一間餐廳續攤凌晨回到警局，這名分局長外出巡查員警值勤剛好回到警局，在門口碰到這名酒醉的小隊長，分局長攙扶小隊長回到偵查隊休息，研判分局長可能在攙扶小隊長回辦公室時有近距離接觸而染疫。

至於二信中學部分，林右昌說，今天沒有新增案例，不過市府也向疫情指揮中心調度1萬3400劑快篩劑，除了已確診就醫及居家隔離的學生，其餘師生從今天起連續3天，每天必須在家做一次快篩，並請校方彙整快篩結果，學生可持學生證，前往各區公所禮堂領取市府免費提供的快篩試劑，每張學生證可領取4劑。

此外，林右昌說，昨天共篩檢3657人，其中2668人是國立台灣海洋大學學生，有2例陽性都是外籍生，一例疫情指揮中心判定是境外移入，一例正在釐清中，全市也已增設8處篩檢站，呼籲民眾如果有疑似症狀，趕快前往篩檢站篩檢，阻斷病毒傳播鏈。（編輯：張銘坤）1110329