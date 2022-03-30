本土病例增多 花蓮連假訂房率不受影響

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為因應即將到來的清明4天連假車潮，花蓮縣新城警分局4月2日至5日將在台9線蘇花路廊、台8線中橫公路及沿途熱門景點實施彈性交通管理，並視車流狀況開放大客車行駛路肩。圖為2017年4月警方在民眾掃墓地區周邊協助維持交通。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月30日

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）清明4天連假即將到來，花蓮旅宿訂房率約8成5，碰上國內COVID-19疫情變化快速，花蓮旅宿業者表示，詢問電話有增加，實際退房數量不多，若遊客仍有疑慮，會鼓勵延期到訪。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今天接受中央社記者採訪指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例增多，台東、宜蘭陸續出現確診病例，的確對觀光造成一定程度影響，目前花蓮沒有確診也沒有足跡，影響相對較小。

張琄菡表示，目前清明連假旅宿訂房率約8成5，這幾天的確有接到少數詢問電話，實際退房、改期狀況並不明顯，遊客多在觀望疫情發展，不過距離連假剩沒幾天，若遊客仍有疑慮，會建議改期到訪，不會加收費用。

張琄菡表示，這幾天也通知會員加強環境清潔消毒，宣導落實旅客登記，也特別要求留意館內人員身體狀況。

因應清明4天連假車潮，新城警分局於4月2日至5日於台9線蘇花路廊、台8線中橫公路及沿途熱門景點實施彈性交通管理，並視車流狀況開放大客車行駛路肩。

其中蘇花路廊禁行21公噸以上大貨車管制時間分別為：4月2日上午5時至下午5時、3日上午7時至11時、4日下午2時至晚間6時及5日中午12時至晚間8時禁止雙向通行。（編輯：陳清芳）1110330