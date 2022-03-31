基隆警局餐會群聚 市府11人出席2次採檢皆陰性

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基隆市長林右昌24日出席市警局表揚餐會，因脫下口罩頒獎給確診員警而正居家隔離中，2次採檢都陰性，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯（圖）31日表示，當天還有包含副市長林永發在內共10名市府團隊與會，2次採檢都是陰性。中央社記者王朝鈺攝 111年3月31日

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市長林右昌24日出席市警局表揚餐會，因脫下口罩頒獎給確診員警而正居家隔離中，2次採檢都陰性；當天還有包含副市長林永發在內共10名市府團隊與會，2次採檢都是陰性。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯中午接受媒體訪問表示，當天包含林右昌、林永發在內共11名市府團隊出席餐會，與會人員都依據風險高低，列為居家隔離或自主健康管理對象。

曾姿雯說，因市府團隊的桌次與警局同仁桌次有分隔開來，沒有密切接觸，11名出席餐會的市府團隊中，僅林右昌因脫下口罩頒獎給COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診員警，以較高標準實施居家隔離。

曾姿雯表示，其餘包含局處首長在內的10名市府團隊人員則列為自主健康管理對象，且都已至少做了2次PCR核酸檢測，目前都是陰性；除了PCR外，近期每天都要先快篩陰性，才能進入市府相關單位上班。（編輯：戴光育）1110331