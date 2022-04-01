勞動基金再虧損 截至2月收益數負1516.9億

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用績效，受俄烏戰爭影響，全球金融市場大幅震盪，今年截止2月底勞動基金虧損新台幣1516.9億、收益率負3.07%。

勞動基金運用局今天說，2月份因俄羅斯及烏克蘭地緣政治衝突愈演愈烈，使得油價及原物料持續攀升，供應鏈斷鏈風險升高，增添通貨膨脹壓力，面對高通貨膨脹率，美、英央行將在貨幣政策方向更為積極，導致全球主要股票及債券金融市場連續2個月全面回檔。

根據數據資料，整體勞動基金截至今年2月底止規模為5兆2239億元，今年至2月底的評價後收益數為負1516.9億元，收益率負3.07%。

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其中新制勞退基金規模為3兆2409億元，收益率負3.13%；舊制勞退基金規模為9591億元，收益率負3.43%；勞保基金規模為8527億元，收益率負3.16%；就保基金規模為1458億元，收益率0.48%；職災保護專款規模為103億元，收益率0.13%；積欠工資墊償基金規模為151億元，收益率0.15%。

不過，基金局強調，勞動基金以追求長期穩健收益為目標，基金短期運用績效雖受到波及，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多的平均報酬率為5.25%，近5年平均報酬率則為6.09%，長期投資績效穩健。（編輯：陳政偉）1110401