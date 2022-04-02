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美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
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清明連假首日 蘇花改凌晨4時起湧車潮

2022/4/2 09:05（4/2 09:55 更新）
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清明連假首日，蘇花公路改善路段南下2日凌晨4時起湧現車潮，蘇花改南下入口的車流已回堵到國道5號，警方加派人力加強蘇花改沿線路段交通疏導。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月2日
清明連假首日，蘇花公路改善路段南下2日凌晨4時起湧現車潮，蘇花改南下入口的車流已回堵到國道5號，警方加派人力加強蘇花改沿線路段交通疏導。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月2日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）警方表示，今天是清明連假首日，蘇花公路改善路段南下從凌晨4時起就湧車潮，蘇花改南下入口的車流已回堵到國道5號，長度約7公里，預計下午4時過後才會逐漸紓緩。

宜蘭縣警察局蘇澳分局表示，已加派警力及義交人員加強蘇花改沿線路段交通疏導，呼籲用路人，行經蘇花改路段時，在安全不違規的情況下，適時提高車速、跟上前車，勿刻意拉長車距。

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公路總局第四區養護工程處表示，清明假期後段（4月4日到5日）蘇花改車流以北返為主，預估首波北返車潮將於4月4日上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況恐持續到隔日凌晨。連假最後一天（4月5日）也將出現北上車流高峰，車潮將自當天上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續到晚間7時後緩解。

工程處提醒，若有計畫前往花東旅遊的民眾，請適時彈性調整行程，避開壅塞時段，或多搭乘大眾運輸，出遊時也請做好防疫措施。（編輯：李錫璋）1110402

國道2日多處南向路段出現塞車，局部地區出現車速20公里以下的紫爆。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
國道2日多處南向路段出現塞車，局部地區出現車速20公里以下的紫爆。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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