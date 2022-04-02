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清明連假首日高乘載路段時間一次看 國5南向塞到紫爆

2022/4/2 08:42（4/2 11:21 更新）
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清明連假第一天，國道多處南向路段塞車，局部地區出現車速20公里以下的紫爆。圖為石碇交流道。（中央社檔案照片）
清明連假第一天，國道多處南向路段塞車，局部地區出現車速20公里以下的紫爆。圖為石碇交流道。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是清明連假第一天，高速公路局觀測，國道多處南向路段出現塞車，局部地區出現車速20公里以下的紫爆。

根據高公局上午8時20分的即時路況資訊，車速20公里以下的路段都在南向，包括：國道1號楊梅休息站到湖口；國道3號竹南路段；國道5號的南港系統交流道；國道5號蘇澳服務區。

另國1南向楊梅休息站到湖口、竹北到新竹、彰化系統交流道；國3南向三鶯到高原、北向木柵到深坑，車速不到40公里。

高公局研判今天易壅塞路段，包括：

國1
南向楊梅-新竹
彰化系統-埔鹽系統
北向圓山-大華系統

國3
南向土城-關西
快官-霧峰

國5
南向南港系統-頭城

高公局今天實施的國道疏導措施，除凌晨0時至5時免收費外，還有高乘載管制，時間是上午6時至中午12時，包括：國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山等路段的各交流道南向入口匝道、國5南港系統交流道南向入口。

另中午12時前，封閉部分交流道，包括：國5石碇、坪林南向入口；國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。（編輯：李錫璋）1110402

國道2日多處南向路段出現塞車，局部地區出現車速20公里以下的紫爆。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
國道2日多處南向路段出現塞車，局部地區出現車速20公里以下的紫爆。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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