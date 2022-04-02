王必勝：基隆疫情持平 盡量透過快篩斬傳播鏈

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（中央社記者沈如峰基隆2日電）衛福部醫福會執行長王必勝今天表示，目前基隆COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持平，也希望盡量透過快篩找到相關個案，斬斷傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心將對基隆36萬人展開「類普篩」。王必勝上午在基隆接受聯訪時說，「類普篩」實施相關細節都會由基隆市政府說明，他只有3個原則報告，第一、這是用鼓勵但不強制，第二、通報的部分只強調陽性，陰性的沒有強制要回報，第三、快篩陽性的後續處理流程，中央和地方會全力做好，讓民眾安心。

他說，昨天中央已配發給基隆20萬劑快篩試劑，如果有需要會再提供。

媒體問及，若沒有強制性有辦法抓出社區的黑數嗎？王必勝表示，「我們當然是盡量」，盡量的意思並不是要做到所有的數量，因為有時找到個案時，會再找到其他個案，因此並不是說基隆36萬市民每一個人都要去做到，這在實際執行上是上不可能的事情，世界各國也都是這樣，只是說盡量找到更多社區潛藏的個案，透過疫調再把傳染鏈切斷。

對於基隆群聚疫情的發展，王必勝指出，如果從當地社區的角度來看，各社區篩檢站總和陽性率千分之5、6左右，最近2、3天都是這樣，目前是在持平的狀態，當然個案雖有增加但大部分都有案源。基隆的疫情預估還要一段時間才會下降，但沒有辦法更詳細預期，現在就是避免疫情爆發。

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媒體提問，基隆發生警察群聚案後，4日當地警方全員還要進行第2次核酸檢測（PCR），引發部分基層抱怨。王必勝說，這是防疫策略的問題，針對一些關鍵產業、基礎設施相關人員，比如警察就是，勢必無法進行全面居家隔離，否則恐造成警力空窗，像很多這樣的單位都用密集篩檢取代居家隔離。

他表示，員警被頻繁的篩檢是很辛苦，但陸續還是可從中找到感染個案，趕快把傳染鏈斬斷。（編輯：李錫璋）1110402