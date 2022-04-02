疫情管制不升級 陳時中盼正常生活中落實防疫

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北2日電）本土疫情延燒，但有99%以上個案為輕症或無症狀，染疫孩童也沒有出現中重症個案。指揮中心今天表示，盼民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，今天新增160例本土病例、遍及14縣市。

值得注意的是，室內外運動免戴口罩規定可能造成疫情擴散，加上清明連假南來北往恐讓疫情加劇，外界好奇防疫規範是否再升級。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，未來希望全民在保有正常的生活型態的前提下，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離來防疫和圍堵疫情。

至於運動免戴口罩規定是否調整，陳時中說，考量部分運動時可能有比較近距離接觸，會研議是否調整相關措施。

另外，本土疫情遍及多所學校及幼兒園，外界也擔心孩子染疫過後是否會留下後遺症，以及是否打算加嚴校園防疫SOP。

陳時中表示，據統計，目前國中染疫人數133人、國小253人、幼兒園137人，但沒有看到中重症個案；醫療應變組副組長羅一鈞指出，先前最擔心染疫孩童出現罕見的多器官發炎症候群，但目前國內至今都沒偵測到這樣案例。

近日傳出農委會主委陳吉仲與染疫舞蹈老師參加同場活動，有媒體詢問陳吉仲是否應比照基隆市長林右昌模式自我隔離。

陳時中說，舞蹈老師確實有在比較多地方兼職表演，接觸的人也比較多，但在農委會的活動中，陳吉仲沒有上台和舞者互動，舞者表演時雙方都有戴口罩、距離也夠，因此陳吉仲並不在地方政府匡列的範圍內。（編輯：張芷瑄）1110402