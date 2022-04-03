實驗教育學生數5年增1.3倍 少子女化下逆勢成長

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（中央社記者許秩維台北3日電）根據教育部最新統計顯示，110學年有113校通過實驗教育計畫，學生數近2.2萬人，5學年間參與實驗教育學生數增1.2萬人（1.3倍），在少子女化趨勢下呈逆勢成長。

教育部近日公布偏遠地區教育、實驗教育概況統計，109學年整體高中畢業生人數19.2萬人，比105學年減少4.2萬人，僅106學年因龍年效應，因此畢業生人數增至24.1萬人，其餘均是下降趨勢。

110學年有113校通過實驗教育計畫，學生數近2.2萬人，5學年間參與學生數增加1.2萬人（1.3倍），在少子女化趨勢下呈逆勢成長；觀察110學年實驗教育各階段學生數，以國小1.4萬人（64.9％）居多，其次是國中5225人（24.1％），高中2375人（11.％）。

教育部表示，實驗教育可分「學校型態」、「公立學校委託私人辦理」（公辦民營）及「非學校型態」3種；學校型態實驗教育計畫通過校數已由105學年35所快速增至110學年98所；參加學生由2764人增至9500人，成長近2.4倍，學生數以國小居多，其次是國中、高中。

110學年公辦民營實驗教育計畫通過校數有15所，較105學年增加10所，學生人數2487人，比105學年增加867人；至於非學校型態實驗教育，110學年參與學生有9680人。

根據「偏遠地區學校教育發展條例」規定，偏鄉公立學校依交通、文化、生活機能、數位環境及社會經濟條件等面向，劃分為「偏遠」、 「特殊偏遠」、「極度偏遠」3級。

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教育部提到，110學年高中以下偏遠地區學校核定校數計1205所，以國小963所最多（79.9％），其次為國中214所（17.8％）、高中28所（2.3％）；若以偏遠程度區分，偏遠、特殊偏遠、極度偏遠學校的核定校數分別為849所（70.5％）、215所（17.8％）、141所（11.7％）。

110學年偏遠地區學校學生共10萬9993人，僅占全國學生總數4.7％，因偏鄉學校多數位於原鄉或毗鄰鄉鎮，原住民學生1萬9895人，占偏遠地區學校學生總數的18.1％，高於全國原住民學生數占比（3.7％）；而偏鄉學校平均每班學生12.8人，約為全國平均（25.6人）的一半。（編輯：陳清芳）1110403