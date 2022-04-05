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疫情16/300

竹縣醫院群聚新增13例 均為居隔期間陰轉陽

2022/4/5 14:43（4/5 15:05 更新）
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（新竹縣政府提供）
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣5日電）新竹縣今天新增13例確診，為台中婚宴延伸某醫院群聚案，皆是居家隔離期間採檢陰轉陽，這間醫院已累計28人確診，昨天起擴大匡列篩檢862人。

新竹縣政府衛生局發布新聞稿表示，今天新增的13例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，有男性12人、女性1人，年齡分布39至57歲，Ct值分布16.3至41.1之間，10人為15樓病患、3人為14樓病患。

竹縣衛生局指出，這間醫院已累計28人確診（14樓7人、15樓21人），計有1名護理師、27名病患，醫院昨天起擴大匡列全院員工及病患862人PCR（核酸檢測）篩檢。

竹縣衛生局表示，這間醫院自3月30日即啟動四大感染管制措施，包括大規模消毒，分艙、分流、分區，落實院內隔離安置措施，醫療服務降載只出不進，以及擴大匡列採檢隔離，並增加採檢頻率。

竹縣衛生局指出，持續針對該醫院內病房及高風險足跡相關人員，進行高頻率採檢，4月4日起全面擴大採檢全院員工584人、病人數278人，共862人。

另外，桃園市確診者案24605、新竹市案24610於4月2日在竹北運動館有足跡，已進行消毒。今天持續協調大安醫院於急診室外設置免費社區篩檢站，時間為下午2時至5時，呼籲足跡重疊民眾盡速前往篩檢。（編輯：謝雅竹）1110405

（新竹縣政府提供）
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