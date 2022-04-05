基隆愛心篩檢仁愛區率先開跑 4240劑全發完

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基隆市「全民防疫愛心篩檢」5日啟動，市府發言人沈詠珮表示，仁愛區人口數共4萬1552人，以人口數10%比例配發家用快篩試劑至共29個里，每個里設一處領取點，仁愛區共配發4240劑，下午5時已全數發放完畢。中央社記者王朝鈺攝 111年4月5日

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市「全民防疫愛心篩檢」今天下午從仁愛區率先發放家用快篩試劑，市府表示，配發到29個里共4240劑已在下午5時全數發送完畢。

基隆市政府發言人沈詠珮向中央社記者表示，仁愛區人口數共4萬1552人，以人口數10%比例配發家用快篩試劑至共29個里，每個里設一處領取點，仁愛區共配發4240劑，已在下午5時全數發放完畢，代表民眾已有很高的自主防疫意識。

基隆市防疫愛心篩檢從今天起至9日共5天，對象為在基隆市設籍或居住的18歲以上民眾，分區域、分類別、規劃時序，市府下午1時30分起在仁愛區率先發家用快篩試劑。發送時間一到「虹橋、水錦里活動中心」陸續有民眾前來領取試劑，虹橋里和水錦里各分配到205劑和240劑，分別在下午4時20分和下午3時全數領取一空。

水錦里長林國星接受中央社記者電話訪問表示，不少里民反映分配到的家用快篩試劑數量太少，他只好請里民明天跑一趟到七堵區或中山區領取，因為沒有只限里民領取且僅分配到240劑，很快發完也在意料中，他還等到下午3時30分，逐一告知約100多名民眾試劑已發送完畢。

根據基隆市府規劃，明天輪由七堵區和中山區發送試劑，時段分別為七堵區從上午8時30分至中午12時，中山區為下午1時30分至下午5時。（編輯：方沛清）1110405