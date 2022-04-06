分發入學採計學測 將有新累計人數表助填志願

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（中央社記者陳至中台北6日電）111學年度大學考招改革，分發入學除採計分科測驗（前身為指考），也會使用學測成績。教育部今天表示，學測成績換算後，將提供新的累計人數資訊，幫助學生選填志願。

今年大學考招改革，7月舉辦的指定科目考試轉型為分科測驗，考科由10科減為7科，不再考國文、英文、數乙。許多校系在分發入學管道，也將採計學科能力測驗（學測）成績。

學測成績用於分發入學時，須從原先的15級分，轉換為與分科測驗相同的60級分制。大考中心預計於4月7日上午10時起，開放考生查詢學測轉換後的成績。

由於許多考生已在甄選錄取，分科測驗報考人數遠低於學測（110年學測為12.8萬餘人，指考為4萬餘人；111年學測為11.6萬人，分科預估低於4萬人），分發入學使用學測成績，公布科目組合級分人數累計等統計資訊時，如果還是以學測考生為母數，考生評估落點會有困難。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專題報告「大學合併之問題與檢討」，國民黨籍立委林奕華質詢時為考生請命，建議分發入學使用學測成績時，應再公布一次科目組合級分人數累計等統計資訊，並以分科測驗報考（或到考）人數做母數，如此一來才能比較「科學」地幫助考生。

林奕華解釋，如果還是以11.6萬人的學測考生做母數，分發入學的考生，會不知道前面缺了多少人、後面又少了多少人。

潘文忠答詢時贊同林奕華的看法，並說教育部已有相關討論，認為依照分科測驗人數做母數，會讓考生有更好的參考依據，「我覺得非常有必要，也會這樣來處理」。

至於全國高級中等學校教育產業工會（全中教）等教育團體，日前建議學測成績轉換為60級分時，就直接以分科測驗人數作基準。這項建議已被教育部打回票，林奕華今天質詢時，表達「可以理解」教育部的顧慮。

教育部當時給出的解釋是，分科測驗到考人數要到7月才能確認，若照全中教建議的作法，將無法在4月就提早知道學測轉換成績，恐影響考生選擇各入學管道。另外，若以分科測驗到考人數重新排序，也會造成高比例學生所得級分數，與預期級分數有落差。

全中教秘書長許麗吉接受中央社記者電訪表示，教育部願意提供新的累計人數資訊是「立意良善」，可讓考生有更多的參考依據。

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然而，許麗吉也提到，考生在分發入學選填志願時，幾乎都是參考過往學系排序，「畢竟可以排100個志願」，且分發入學各科有「加權」的設計，例如某系會將數學科乘以1.5倍，上述累積人數資訊恐仍幫助有限，「但總比沒有好」。

許麗吉表示，大學招聯會已決議分科測驗加考「數乙」，如果能盡快加回，問題會改善許多。不過按照教育部先前規劃，考招要提早公告，讓考生有足夠時間準備，現在時間已經不多了，應該立即決策，才能避免目前就讀高一、高二學生，也要面臨今年的狀況。（編輯：陳仁華）1110406