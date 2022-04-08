閩南語認證首度分2天考試 19歲以下免報名費

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（中央社記者陳至中台北8日電）111年閩南語認證考試8月舉辦，首度分成2天舉行，19歲以下免費。教育部今天也循往例，在考試專屬網站上今年度新聞稿一併提供閩南語版的文字和音檔，增加考生練習的素材。

閩南語認證考試已邁入第13年，累積超過11萬人報考，去年即便在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，仍有1.8萬人報考，是歷年之冠。這項考試對象不限國籍和年齡，只要對閩南語有興趣的人，都可報名參加。

教育部今天發出新聞稿指出，因COVID-19疫情考量，今年閩南語認證考試首度分成2天舉行，A卷於8月6日測驗，B、C卷則是8月7日。

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A卷為基礎及初級，B卷為中級及中高級，C卷難度最高，為高級及專業級，3卷都包含聽力、口語、閱讀、書寫4項測驗類型。教育部表示，今年雖採分卷分天考試，但仍維持一人只能報考一種卷別。

為了推廣閩南語學習，教育部循往例，今年度的新聞稿有一併提供閩南語版的文字和音檔，「凡若對閩南語有興趣的，攏會當佇網路報名。報名費才250箍，19歲以下的閣優待免抾錢。」完整資訊可到「111年閩南語認證考試」網站查看。（編輯：陳政偉）1110408