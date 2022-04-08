會考、統測逼近 停課標準要寬要嚴教育界關注

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（中央社記者陳至中台北8日電）近日COVID-19本土案例增加，學校停課標準受關注。教育界人士指出，國中教育會考、統一入學測驗等大型考試期程逼近，且學生有無打疫苗差異很大，停課標準要寬要嚴，很難拿捏。

最近幾天，全國停課校數破百，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天接受媒體聯訪表示，持續大規模停課會影響受教權，停課標準是否太嚴格，相關規定可討論。教育部長潘文忠今天在立法院答詢表示，目前正蒐集地方政府和相關第一線工作人員意見，希望在下週對疫情的停課標準再做滾動修正。

現行中小學停課標準是2班以上師生確診（出現跨班感染），全校停課；大專則是2名師生確診，全校（校區）停課。據中央社瞭解，由於Omicron變異株傳播速度快，輕症個案較多，未來可能以快篩的方式，縮小停課的範圍，避免動輒全校停課。

全國中小學校長協會理事長張信務接受中央社電訪表示，疫情發展至今，校內有1名學生確診，10天內要再出現第2人確診並不困難，如果學生分屬不同班級，就達到全校停課的標準，許多縣市的標準更嚴格，例如採取「預防性停課」。

張信務支持以快篩縮小範圍，更確切地瞭解哪些學生有確診的疑慮，陽性就隔離，陰性則可繼續上課，不要一下子就整班停課，對受教權影響太大。

張信務也建議，國、高中生多半已打疫苗，國小學生則沒有，兩者的停課標準可有區隔。尤其現在接近統一入學測驗、國中教育會考，學生的上課時間一直被切割，確實讓人擔憂。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽認為，政府對於停課標準的寬嚴，不敢輕易做決定，主因就是顧慮大型升學考試。學校停課、學生確診或被隔離，都會影響到考試，政府要趕快拿出明確的政策。

王瀚陽觀察，隨著疫苗普及及重症減少，多數家長對疫情是比較放鬆的，但若談到小孩子，則還是傾向謹慎保守些。畢竟科學證據仍相當缺乏，也會擔心孩子的生命才剛開始，若染疫造成一輩子後遺症，「誰受得了。」

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王瀚陽認為，停課標準還是不要太寬鬆，但全國要有一致性，各級學校也最好相同。畢竟有些家庭有2個以上孩子，有人停課、有人還是要上學，家長照顧很困難。線上學習、混成教學（同時線上和實體）的模式，也需要更為成熟，讓師生盡快適應。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，停課確實會影響學習權益，線上學習難以完全代替實體課程，尤其是同儕間的互動，更是難以替代。他認為視疫情發展滾動修正停課標準，確實有必要，但指揮中心要拿出更多的科學證據，才能說服地方政府和家長。（編輯：張芷瑄）1110408