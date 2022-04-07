更多編輯台推薦新聞：
推特編輯鍵要來了 訂閱會員數月內測試
科技

推特編輯鍵要來了 訂閱會員數月內測試

廖老大「打龜號」8.72秒拚贏中國網紅杰爺 將挑戰亞洲紀錄
地方

廖老大「打龜號」8.72秒拚贏中國網紅杰爺 將挑戰亞洲紀錄

大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證
生活

大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
監察院2員工確診 接觸者快篩陰性
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情15/300

陳時中：大規模停課影響受教權 下週檢討標準

2022/4/7 09:46（4/7 10:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內疫情升溫，多校因疫情停課。陳時中表示，大規模停課會影響受教權，指揮中心將與教育部檢討停課標準。圖為工作人員在新北市板橋區一所國小消毒。（中央社檔案照片）
國內疫情升溫，多校因疫情停課。陳時中表示，大規模停課會影響受教權，指揮中心將與教育部檢討停課標準。圖為工作人員在新北市板橋區一所國小消毒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺台北7日電）COVID-19燒進校園，全台已有128校因而停課。指揮中心指揮官陳時中今天表示，大規模停課會影響小孩的受教權，停課標準是否太嚴格，指揮中心將與教育部檢討，下週會定案。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長陳時中進行「因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發，職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」專案報告。

據教育部統計，截至今天，全台已有128校因疫情停課。

會前陳時中接受媒體聯訪指出，持續大規模停課會影響小孩的受教權，停課規定是否太嚴格，相關規定可討論。

現行校園因應COVID-19疫情停課標準，高中以下1校2班以上有師生確診，即全校停課；大專院校有2名以上師生確診，也是全校停課。

民進黨立委賴惠員質詢時也問及校園防疫與停課標準是否滾動式檢討，陳時中答詢表示，當然需要檢討，因Omicron變異株傳播速度快，輕症個案較多，若採用原來的標準積極停課，未來對社會穩定度不見得是好事。

陳時中說，用以前圍堵方式因應減害，需要性已大幅降低，應朝向匡列範圍縮小，並盡快使用快篩來確定需要居家隔離的範圍。他也提及，會儘速與教育部討論檢討停課標準，預計下週指揮中心會議會定案。（編輯：李錫璋）1110407

延伸閱讀
北科大1學生確診 師生接觸者暫停到校上課居家隔離規定鬆綁 可共用衛浴、同住者同戶隔離新北三峽某國小師染疫指導全中運生 釀155人確診4/6本土染疫增281例 全台確診者足跡一次看嘉義崎頂精忠營區新兵染疫 擴大篩檢增至9人確診COVID-19本土案例增 全國停課達49校新竹縣強化校園防疫 1名師生確診即全校停課桃園2校18日停課一天 中原大學等3校恢復上課
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀