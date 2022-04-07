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疫情17/300

嘉義崎頂精忠營區新兵染疫 擴大篩檢增至9人確診

2022/4/7 09:21（4/7 10:06 更新）
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嘉義縣崎頂精忠營區發現7名新兵確診COVID-19，經擴大篩檢418人，再增2人確診，共9名新兵確診。圖為營區全面清消。（嘉義縣政府提供）
嘉義縣崎頂精忠營區發現7名新兵確診COVID-19，經擴大篩檢418人，再增2人確診，共9名新兵確診。圖為營區全面清消。（嘉義縣政府提供）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣崎頂精忠營區前天發現7名新兵確診COVID-19，經擴大篩檢418人，再增2名確診，共9名新兵確診；中正大學1名學生也確診。衛生局表示，縣府今天會公布疫調足跡。

嘉義縣新聞處發布訊息指出，嘉義縣大林鎮崎頂精忠營區前天發現7名新兵確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），昨天上午由大林慈濟醫院派醫護人員進入營區協助擴大篩檢418人，昨晚檢驗結果公布，再驗出2人確診。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，目前精忠營區共有9名新兵確診，都是來自外縣市，還在疫調，相關細節今天會公布。

另外，位於嘉義縣民雄鄉中正大學，昨晚也發現1名學生確診，今天學校活動中心淨空清消。

趙紋華說，嘉義發現的確診者都已送醫治療，今天下午會公布疫調足跡。（編輯：唐聲揚）1110407

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位於嘉義縣民雄鄉的國立中正大學6日晚間發現一名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），校方緊急將活動中心淨空清消。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月7日
位於嘉義縣民雄鄉的國立中正大學6日晚間發現一名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），校方緊急將活動中心淨空清消。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月7日
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