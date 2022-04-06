崎頂精忠營區7新兵確診皆輕症 無營區外足跡

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嘉義縣崎頂精忠營區5日發現2名役男確診，晚間衛生局緊急篩檢密切接觸者，再增5役男確診，嘉義縣長翁章梁（圖）6日下午表示，7人都是新兵且輕症，無營區外足跡。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月6日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣崎頂精忠營區昨天發現2名役男確診，昨晚衛生局緊急篩檢密切接觸者，再增5名役男確診，今天進行營區全面篩檢與清消；縣府表示，7人都是新兵且輕症，無營區外足跡縣民請放心。

嘉義縣長翁章梁今天下午召開記者會表示，大林崎頂精忠營區目前共7例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），均為3月29日入伍新兵，包括案25172、案25173，另外5人中央尚未編列案號。

翁章梁表示，4月5日案25172、案25173有發燒、感冒症狀去醫院診治，採檢後確診，縣府即刻啟動相關疫調、匡列、送醫、隔離，匡列與此案密切接觸者86人，經採檢新增5位確診者，目前為止合計7人確診，均已送醫治療。

翁章梁強調，這批新兵是3月29日入伍，入伍前都經過快篩陰性；上午大林慈濟醫院醫護人員到營區協助擴大篩檢，目前全營698人共完成504人採檢，另休假在外194人已發送簡訊通知，請接獲通知立即就近院所篩檢，篩檢結果未出爐前不得移動外出。

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嘉義縣衛生局長趙紋華表示，目前7位確診者均為外縣市民眾，無營區外足跡且為輕症，請縣民不要恐慌。衛生局今天已會同衛福部疾管署、營區幹部實地勘察並啟動全面防疫措施，輔導營區落實分艙、分流、全面清消。

趙紋華呼籲，清明假期剛結束，民眾如有呼吸道不適症狀，可先用家用快篩，如為陽性應撥打1922或洽衛生局尋求協助，切勿搭乘公共交通工具，相關配合發放公費快篩及疫苗接種，可上衛生局網站查詢，請儘速至各鄉鎮衛生所或合約院所隨到隨打，保護自己也保護他人。（編輯：陳仁華）1110406