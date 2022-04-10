COVID-19疫情最新情形 陳時中下午2時說明

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（中央社記者張茗喧台北10日電）COVID-19本土疫情升溫，昨天再增一名90多歲長者染疫病逝，指揮中心宣布500元疫苗獎勵延長至5月底；輕症居家照護細節與配套也備受矚目，指揮中心指揮官陳時中今天下午將說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，昨天新增442例本土個案，再創今年單日新高，其中一名90多歲罹患慢性病女性長者染疫死亡，至今未打過COVID-19疫苗，是國內相隔近2個月再現死亡個案。

中央流行疫情指揮中心表示，接種疫苗可降低長者等高風險族群重症、住院或死亡風險，國內65歲到74歲長者第1劑涵蓋率已達86.9%，第2劑83.3%，追加劑69.4%，但75歲以上長者第1劑接種率仍僅76.6%，第2劑71.2%，追加劑55.5%。

為鼓勵長者打疫苗，指揮中心昨天宣布針對65歲以上（含55歲到64歲原住民）的新台幣500元疫苗衛教品措施將延長至5月31日。

根據指揮中心統計，1月以來確診的Omicron個案多達99%為輕症，指揮中心擬推動「新台灣模式」，改採重症清零、輕症有效控管策略，因此近日提出「COVID-19確診個案居家照護管理指引」草案，未來可能開放小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可居家照護。

不過，未來輕症在家隔離該如何取得藥品，陳時中昨天表示，相關送藥機制將於11日開會決定。

指揮中心今天下午2時將召開記者會，由陳時中說明疫情、疫苗、居家照護等相關事宜。（編輯：張雅淨）1110410