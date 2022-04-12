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吳德榮：馬勒卡將轉中颱併吞梅姬 14日變天降溫8度

2022/4/12 08:22（4/12 09:02 更新）
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氣象專家吳德榮表示，輕颱馬勒卡12日增強為中颱，另一輕颱梅姬將併入馬勒卡。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象專家吳德榮表示，輕颱馬勒卡12日增強為中颱，另一輕颱梅姬將併入馬勒卡。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象專家吳德榮表示，輕颱馬勒卡將於今天增強為中颱，另一輕颱梅姬將併入馬勒卡後，持續向北移動，對台灣不具威脅；今明兩天西半部晴朗穩定，14日轉有雨，高溫較前一天下降攝氏8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，輕颱馬勒卡將於今天增強為中度颱風，範圍擴大，在關島西方海面繼續向北北西逐漸轉北，明天起轉北北東、再轉東北，將在日本南方海面大迴轉。

吳德榮指出，輕颱梅姬在菲律賓中部，強度維持不了多久，其殘存環流將併入馬勒卡的大環流，兩者對台灣皆不具威脅。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天西半部晴朗穩定、清晨有局部霧，東半部偶有局部短暫降雨；白天暖如夏、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，14日清晨鋒面抵達，中部以北轉有陣雨或雷雨、氣溫劇降，白天高溫由13日的32度，下降至14日的24度；下半天鋒面快速通過，降雨逐漸緩和，冷空氣南下，中部以北轉涼。

吳德榮說，15、16日受東北風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、北部山區及東半部雲量較多、偶有局部短暫降雨；北略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，17日各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨；氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。18日微弱鋒面掠過，大氣不穩定度及降雨機率略提高，各地受影響的程度，模式調整中，需持續觀察。（編輯：張銘坤）1110412

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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