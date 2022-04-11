吳德榮：好天氣至13日 14日中部以北降溫8度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為北市民眾4日趁著好天氣到士林官邸踏青拍照。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，預估輕颱馬勒卡今天將跨過中颱門檻，未來另一輕颱梅姬將併入馬勒卡而消失，兩者對台皆不具威脅；今天至13日西晴東偶雨，14日起變天，中部以北有雨，白天高溫降攝氏8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，輕颱馬勒卡在關島西南西方海面；強度逐漸增強，今日將跨過「中度」颱風門檻，半徑擴大，繼續向北北西前進，明天逐漸轉北，13日起再轉北北東，在日本南方海面大迴轉。

吳德榮指出，菲律賓東方近海的輕颱梅姬，與馬勒卡的相對距離逐漸接近，不過颱風一大一小，梅姬維持不了多久，將併入馬勒卡的大環流而消失，兩者對台灣皆不具威脅。而大部分模式已不再模擬有第3個「熱帶擾動」在南海發展的跡象，「三颱共舞」實屬多慮。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至13日西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨，午後山區亦有零星降雨；白天「暖如夏」、早晚涼，日夜溫差大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮說，最新模式模擬顯示，14日清晨鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫驟降，白天高溫由13日的32度，下降至14日的24度；下半天鋒面快速通過，天氣逐漸好轉；冷空氣南下，北台偏涼、早晚微冷，其他各地早晚亦微冷。

吳德榮提到，15、16日受東北風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、東北部偶有零星短暫降雨，白天北台灣略偏涼、南舒適，各地早晚微冷；17日西半部晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨，氣溫略升，白天北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。（編輯：張銘坤）1110411