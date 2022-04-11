東山飄雨西山晴 白天溫暖夜間涼

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（中央社台北11日電）中央氣象局表示，今天大環境偏東南風，清晨除了迎風面的東半部降雨較明顯外，南方水氣也偏多，西半部地區也出現零星飄雨。

不過到了白天各地將轉為多雲到晴，穩定的天氣，僅迎風面東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部則是午後山區有零星短暫陣雨。

溫度上，今天清晨各地低溫約攝氏19至21度左右，高溫預測將比昨天還略高一些，西半部高溫大約31至33度，東半部約28至30度，屬溫暖微熱，但早晚較涼、日夜溫差較大，早出晚歸建議添加衣物。

此外，金門、馬祖及清晨的西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況安全及航班資訊。

第1號颱風「馬勒卡」，今天清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2070公里的海面上，強度有增強趨勢，向西北移動，之後將北轉往日本南方海面前進；第2號颱風「梅姬」則中心位於鵝鑾鼻南南東方1350公里的海面上，中心呈緩慢打轉，未來可能併入至1號颱風環流中；此兩個颱風短期內對台灣都無直接影響，氣象局仍將持續觀察。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風，西半部地區位在背風側，清晨及夜間風速較弱，易有污染物累積，午起風速增強，空氣品質逐漸好轉；受光化作用影響，北部及高屏空品區臭氧濃度易偏高。

氣象局提醒金門、馬祖及清晨與夜間的西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，中部至雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。（編輯：張銘坤）1110411