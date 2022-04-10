新北新增確診143例居隔破萬 金山等老街有足跡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市長侯友宜10日下午說明本日新增確診病例為143例，當中包括30例新增足跡相關採檢陽性、83例居隔採檢陽性、30例居隔期間陰轉陽；目前全市居隔人數達1萬2637人。中央社記者王鴻國攝 111年4月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診新增143例，居隔人數破萬，達1萬2637人；公布多案足跡，金山老街、八里渡船頭老街及多家影城、KTV及知名餐飲入列。

新北市長侯友宜下午主持疫情記者會，說明今天確診病例包括30例新增足跡相關採檢陽性、83例居隔採檢陽性、30例居隔陰轉陽。居隔人數達1萬2637人，今天可解隔人數1676人。

他表示，和外縣市相關案共44人：基隆相關案1人、北市相關案30人、台中相關案1人、台南相關案4人、屏東相關案1人、花蓮相關案5人、金門相關案2人。

他表示，三峽老師確診延伸相關個案數漸穩定，今天新增25例，分別是4人匡列採檢陽性、21人居隔陰轉陽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局統計，新增個案30人都是因身體不適就醫採檢陽性，以新店區新增個案14人最多，其次是板橋7例、三重5例，以及蘆洲、淡水、中和及新莊各1例。

市府也公布多案公共場所足跡，包括金山老街、八里渡船頭老街及淡水等北海岸地區外，還有新莊體育館，板橋及樹林秀泰影城，好樂迪板後店、錢櫃永和樂華店及星光大道等多家KTV店，以及海底撈火鍋、爭鮮及麥當勞等知名餐飲業入列。（編輯：陳仁華）1110410