白天暖熱夜晚微涼 颱風梅姬將併入馬勒卡

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中央氣象局表示，颱風梅姬未來可能併至颱風馬勒卡的環流中而減弱。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社台北12日電）中央氣象局表示，今天台灣附近為東南風，白天各地暖熱，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他各地為多雲到晴的天氣，而午後在大台北地區及西半部山區有零星短暫陣雨的機率。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約攝氏21至23度，白天西半部可達31至33度，東半部則為28、29度左右，中午前後紫外線可能會達過量甚至危險等級，外出要做好防曬措施，但早晚稍涼，日夜溫差可達10度左右，建議早出晚歸仍應添加衣物。

此外，金、馬有不定時及西半部地區在夜晚清晨易有局部霧或低雲影響能見度，今晨苗栗以北沿海地區能見度較低，交通往返請留意路況安全及航班資訊；今日東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，前往海邊活動的朋友請多加留意。

第1號颱風「馬勒卡」，今晨2時的中心位於鵝鑾鼻東南東方1780公里的海面上，強度有增強趨勢，向北轉北北東進行，往日本東南方海面移動；第2號颱風「梅姬」中心則位於鵝鑾鼻南南東方1280公里之處，中心呈緩慢打轉，未來可能併入至1號颱風環流中而減弱；此兩個颱風對台灣都無直接影響，氣象局仍將持續觀察。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風，西半部地區位在背風側，清晨及夜間風速較弱，易有污染物累積，午起風速增強，空氣品質逐漸好轉；受光化作用影響，中部以南空品區臭氧濃度易偏高；氣象局提醒金門、馬祖及清晨與夜間的西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：張銘坤）1110412