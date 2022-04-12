724公斤藥檢違規甜椒流入市面 北農坦承疏失

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市議員游淑慧爆料，北農檢驗殘留農藥超標的甜椒約724公斤，卻「放水」流入市面。北農調查這是人員管理疏失，片面相信產品供應方的說法，報廢流程不符規定，將檢討修正。

國民黨籍台北市議員游淑慧是接獲承銷商檢舉，台北農產運銷公司檢出甜椒農藥殘留超標，卻未依規定全數銷毀，從去年4月至今年2月間，約724公斤流入市面，要求加強農藥抽驗，清查流入市面藥檢超標農產品數量。

北農主秘路全利今天表示，並沒有「放水」，經清查，此案為現場人員因與產地熟絡，所以採信對方稱分區種植於不同田區說法，才未依規定全數銷毀，屬人為管理疏失，北農已進行內部檢討，因北農是每天隨機抽驗農產品，甜椒也是採此做法，並非由同一供應農友。

台北農產運銷公司昨天透過新聞稿說明，同一供應代號的紅、黃彩椒共同到貨，檢驗不合格的紅色彩椒報廢處理，同一組貨件的黃色彩椒因未經過抽驗，因此未報廢，北農內部檢討後認定確實不符規定，將全面檢視並修正藥檢不合格報廢流程。

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北農表示，已再次嚴格要求2處批發市場，務必對同供應代號的同品項農產品，若藥檢不合格應一同報廢，不可區分顏色處理，也會安排不合格報廢品項報廢流程教育訓練，確保執行流程與制度規定一致。

北市府產業發展局也指出，北農在去年4月10日至111年2月24日間對相同供應代號不合格甜椒，出現未依規定全數報廢狀況，今年3月3日函請北農檢討，將嚴格督導要求北農檢討農藥殘留處理內控機制，並加強不合格供應人或品項檢驗頻率及檢討違反相關規定人員責任。（編輯：陳清芳）1110412