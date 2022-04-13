看準疫後餐旅復甦人才需求 科大開辦就業菁英班
2022/4/13 14:37（4/13 15:41 更新）
南開科技大學與旅宿業合作開辦休閒就業菁英班，校長許聰鑫（右）13日與台中日光溫泉會館總經理洪明峰（左）簽訂合作意向書。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年4月13日
（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）備戰疫後國內餐旅業復甦帶來的人才需求，南開科大與旅宿業合作開辦休閒就業菁英班，課程結合專業教學與職場實務，包含業師協同教學、保證提供正職工作、共同辦理活動競賽。
餐飲、旅宿業人才需求高，加上迎接疫後國內餐旅業復甦，南開科技大學與日月潭涵碧樓酒店、台中日光溫泉會館等業者合作，校內休閒事業管理系創新推出「休閒就業菁英班」，提供客房、餐飲內外場、行銷企劃、活動專員等職缺，班級34個名額強調入學即就業。
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南開科大校長許聰鑫今天與日光溫泉會館總經理洪明峰簽訂合作意向書。許聰鑫說，學校休閒餐旅專業發展多年，專業教學、證照輔導、競賽參與、實習就業等皆有優異表現，這次與多家大型餐旅企業合作，充分展現產學接軌、創新課程、實務教學等辦學特色。
南開科大同時首次舉辦餐旅服務技能競賽，分為高中職、大專院校組，今天吸引17所學校110組、140名學生參賽，許聰鑫說，透過大學社會責任發揮使命及培育人才價值，辦理競賽讓更多學生提早認識產業，感謝協辦企業贊助獎項，鼓勵學生踴躍投入競賽。（編輯：謝雅竹）1110413
南開科技大學13日首次舉辦餐旅服務技能競賽，分為高中職、大專院校組，吸引17所學校110組、140名學生參賽。中央社記者蕭博陽南投攝 111年4月13日
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