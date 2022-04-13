新建希望廣場9月初開張 無縫接軌提供在地農產

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台北希望廣場2.0租約到8月底，預計9月初無縫接軌的希望廣場3.0，13日舉辦新建工程動土典禮。農委會主委陳吉仲（左6）等人出席。中央社記者楊淑閔攝 111年4月13日

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）台北希望廣場2.0租約到8月底，預計9月初無縫接軌的希望廣場3.0，今天舉辦動土典禮。農委會主委陳吉仲說，冷鏈會強化，確保農產品質，並讓消費者對接農民，不到現場也能買到農產。

由於台北希望廣場2.0的土地租約到8月底，為讓消費者每個週末都能選購品質有保證的3章1Q在地農產，由農委會、農業金庫出資約新台幣6000多萬元，在一旁另租土地10年，預計打造希望廣場3.0，今天舉辦新建工程動土典禮。

以上3章1Q農產包含CAS、有機或產銷履歷標章，以及QR Code追溯系統農產品。

陳吉仲受邀出席致詞時說，農委會委託新北市農會營運的希望廣場2.0績效非常好，2020年創下業務高峰，超過140萬人次的大台北消費者到現場購買，營業額超過2.8億元，他相信希望廣場3.0會更精進。

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他並說，希望廣場3.0的冷鏈設施效能、擺攤農民跟消費者對接聯繫資料的規模，都將持續強化、擴大規模，讓消費者在現場能買到安心優質的國產農產，即便之後不到現場，透過聯繫資料也能採買。

農委會農糧署補充，希望廣場3.0占地5048平方公尺，雖然比希望廣場2.0的5520平方公尺略小，但攤位數可達120個，與希望廣場2.0的116個攤位相當，預計8月底完工、9月初開張。（編輯：陳政偉）1110413