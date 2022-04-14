壽山動物園估10月初開園 黑猩猩4月底先入厝

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高雄市觀光局14日表示，壽山動物園整建工程持續進行，目前大門入口意象及親水廣場戲水設施即將完工，預計後續將進入機具設備測試階段，預定9月底、10月初將可完工開園。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄壽山動物園正在進行整建工程，市府觀光局表示，預定9月底、10月初可完工開園，目前友善動物區及黑猩猩區內舍已完工，黑猩猩預計4月底可先入厝。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，壽山動物園整建工程，目前大門入口意象及親水廣場戲水設施即將完工，預計後續將進入機具設備測試階段。

觀光局表示，目前友善動物區及黑猩猩區內舍已經完工，黑猩猩的動物棲地及生活空間正加強環境豐富化設施，預計4月底黑猩猩即可入厝。

而黑猩猩原本的巨型鐵籠空間也將轉變為溫室咖啡廳，目前觀光局正辦理委外促參招商，盼為遊客帶來新型態的餐飲遊憩體驗。此外，動物園新增現場自動售票機，也將引入網路購票系統及多元支付方式，讓民眾參觀動物園更方便。

觀光局表示，壽山動物園整建工程目前均按照預計工程進度進行，其中溫室咖啡廳、立體空橋右半段及台灣黑熊等動物展區也加緊趕工中，預計9月底、10月初可完工開園。

副市長林欽榮今天也前往視察工程進度，並替施工團隊加油打氣。林欽榮說，未來園區空橋，可讓遊客以漫步於樹冠層中的方式，感受不同於以往的參觀視野。（編輯：陳仁華）1110414