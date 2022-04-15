從園藝工作重新出發 就服計畫助藥癮者翻轉人生

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勞動部勞動力發展署北分署推動「新世代反毒就業服務計畫」，協助染上毒癮、多次入監的阿忠（化名）重返職場，擔任園藝人員，負責除草、澆灌、巡視園區以及簡易的水電維修，穩定就業。（勞動部勞動力發展署北分署提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年4月15日

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）阿忠（化名）20年前結識藥癮朋友，不僅染上毒癮還因毒品多次入監，出獄後希望重返職場，在勞動部勞動力發展署北分署的就服計畫協助下成為園藝人員，穩定就業。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿，分享1名藥癮者成功重返職場的案例。

阿忠（化名）20年前因結識藥癮朋友，染上毒癮後還因毒品交易多次入監，期間歷經離婚，妻兒離去、父母離世，所幸仍有幾個姊姊不離不棄，持續給他打氣，讓阿忠在1年多前出監後下定決心遠離原有的朋友圈。

阿忠出監後希望重返職場，後來經「財團法人臺灣更生保護會花蓮分會」轉介到玉里就業中心，盼能踏出重返社會的第一步，玉里就業中心就業服務員和阿忠晤談後，考量到阿忠已經55歲，又因長年吸食毒品，身體機能退化，無法勝任高強度工作，於是運用「職場學習與再適應計畫」的僱用津貼與臨時工作津貼，先安排阿忠先到中繼職場以適應職場準備為目標。

就服員也同時積極拜訪雇主開發合適職缺，終於順利推介阿忠到旅宿業擔任園藝人員，負責除草、澆灌、巡視園區以及簡易的水電維修，主管對阿忠的工作態度也非常肯定，覺得他肯學又努力，在第2個月就為他調薪獎勵，成功穩定就業。

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勞動部勞動力發展署北分署推動「新世代反毒就業服務計畫」協助藥癮者重返職場，從民國106年至今，已協助施用毒品者成功就業達2470人，轄內各就業中心除有專責人員提供一案到底個人化服務，並橫向連結相關機構與資源，陪伴藥癮者獲得重生。

勞動力發展署北分署分署長林仁昭表示，協助藥癮者找到穩定工作經濟自立是復歸社會的重大關鍵，北分署轄區各就業中心皆有專責服務人員，提供諮詢並運用勞動部多元的就業資源，協助藥癮朋友重新盤點個人就業力，釐清職涯方向，讓重生之路更順暢。（編輯：陳政偉）1110415