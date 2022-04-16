桃園增159例本土 市府籲職場、學校設防疫長

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市今天新增159例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥說，神準科技增加22例最多，已全面停工；呼籲職場、學校設「防疫長」，以便防疫聯繫。

王文彥下午以錄影方式說明疫情時表示，159例中已117例完成疫情調查、其餘仍在疫調；完成疫調的117例中，與確診事件相關64例，接觸確診者33例，感染源不明20例。

他說，既有傳播鏈中，13條有新增確診個案，其中已138人確診的神準科技全面停工2天、清潔消毒，未來所有員工須快篩陰性才可進公司，相關人員以A、B兩班制上班，落實分艙分流。

王文彥表示，其他傳播鏈大多來自學校，包括仁和國民中學、中原大學、西門國小、永平工商高級中等學校及楓樹國小等，都新增4例以上個案。

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個案年齡分布，王文彥說，18歲以下40例，65歲以上僅9例，學生目前是較容易傳播族群，學校傳播鏈常跟安親班、補習班或體育活動相關，各級學校防疫工作還是要再加強。

王文彥表示，疫情仍在升溫，呼籲各職場、學校設「防疫長」，須聯繫市府，現在很多防疫長已與市府建立聯繫管道，以便後續更迅速、直接聯繫，未來也會分區對所有防疫長辦講習。（編輯：李明宗）1110416