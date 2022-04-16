嘉市小橘子幼兒園確診案 再增1名學童染疫

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（中央社記者蔡智明嘉義市16日電）嘉義市今天增加2名COVID-19確診個案，其中1名是小橘子幼兒園不到5歲男童，居家隔離期間陰轉陽已收治住院。市府指出，小橘子幼兒園確診案已有5人染疫，疫情尚未收斂還需觀察。

嘉義市政府發布新聞稿表示，今天增加2名COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）確診個案。案33063為5歲以下男童，居家隔離期間陰轉陽，是小橘子幼兒園確診案學童。案33383是60多歲獨居男性，目前疫調足跡單純。

嘉義市衛生局長廖育瑋告訴中央社記者，案33063在4月13日曾至幼兒園採檢站進行採檢，報告為陰性，當日匡列居家隔離，隔離期間出現發燒症狀，15日再次採檢，結果為陽性，為居家隔離期間陰轉陽個案，已收治住院。

廖育瑋說，小橘子幼兒園確診案目前已5人染疫，包括老師1人（列為外縣市案例）、家長1人、小朋友3人，3名染疫小朋友的同班同學共30名，預測染疫情況未收斂，還需觀察一陣子。

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廖育瑋指出，案33383在15日凌晨出現發燒、喉嚨痛、頭痛症狀，至某醫院急診就醫，經醫師採檢PCR為陽性，個案為獨居，家戶中未有其他親屬，鮮少外出，餐食也多為自行烹煮，12日中午獨自一人至嘉市好家園自助餐內用，此處足跡已清消。

嘉義縣政府16日則公布1確診，案32742，為他縣市某KTV確診案接觸者，居隔期間陰轉陽，15日有症狀，PCR採檢陽性確診，因居隔中無公共場所足跡。（編輯：卞金峰）1110416