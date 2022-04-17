花蓮確診數再度破百 10萬公費快篩試劑用於高風險群

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮COVID-19確診人數再度破百，今天新增119例，部立花蓮醫院44例最多，部落婚宴感染鏈14人次之；花蓮列疫情高風險區，中央配送10萬劑公費快篩試劑，將用於確診者周邊高風險群。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥、教育處代理處長翁書敏說明相關措施，花蓮今天新增119例，這一波確診人數累計575人，目前住院有123人。

朱家祥表示，衛生福利部花蓮醫院今天新增44例，包括醫護人員8人、照服員10人、住民18人、家人及友人8人；部落婚宴新增14人，其中有人染疫後因無症狀參加登山團，讓病毒越過中央山脈。

秀林鄉滿月宴感染源是案32407因曾到宜蘭參加婚宴染疫，導致群聚延伸，今天新增11例。

花蓮列疫情高風險區，朱家祥表示，感謝中央給予花蓮縣10萬劑公費COVID-19快篩試劑，主要針對確診者周邊的人使用；從18日起在花蓮市11家、秀林新城吉安有9家、壽豐以南鄉鎮6家診所，民眾經醫師評估後就可免費領取。

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徐榛蔚說明，近期因確診數增加，醫療量能負荷相當吃重，專責病床剩46床，加強版防疫旅館空床數剩11床，對於輕症、無症狀的確診者採居家照護，昨天僅58人，今天就有131人選擇居家照護，還有30人待服務。

翁書敏說明各級學校因疫情停課情形，24日前全縣有高中、國中、小學、幼兒園共29所學校暫停實體課程，屆時再視疫情變化調整是否恢復到校上課。（編輯：黃世雅）1110417