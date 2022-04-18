技優甄審入學提供5996名額 不採計統測成績

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（中央社記者許秩維台北18日電）111學年度四技二專技優甄審入學有76校參與招生，提供5996個名額，不採計統一入學測驗成績，低收入戶或中低收入戶考生須辦理繳費身分審查。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，111學年度四技二專技優甄審入學有76校、1402系科（組）、學程參與招生，提供5996個名額，不採計統測成績，凡高中畢（結）業生或具同等學力學生，且符合簡章「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職種（類）及專技普考類科對照表」者均可報考。

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欲以低收入戶或中低收入戶繳費身分報名四技二專技優甄審入學的考生，應於4月18日上午10時至20日下午5時期間，上網登錄繳費身分相關資料，並於4月20日前（郵戳為憑）繳寄相關證件影本，經審查通過後，才享有報名費及指定項目甄審費減免。

技專校院招生委員會提醒，考生若不具「低收入戶或中低收入戶」身分者，不須辦理繳費身分審查；繳費身分審查結果於4月27日上午10時起提供查詢；審查結果僅跟考生報名費與指定項目甄審費減免資格有關，未於規定時間內登錄身分或身分審查未通過者，均以一般生身分繳費。（編輯：張雅淨）1110418